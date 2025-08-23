合宿を公開し、ファンが見守る中で練習するラグビー日本代表＝宮崎市ラグビー日本代表は23日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）に向けた合宿を宮崎市内で公開し、約600人のファンが見守る中、激しい当たりを伴う実戦形式の練習で汗を流した。ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「強度の高い練習ができた」と初戦のカナダ戦（30日・ユアテックスタジアム仙台）へ手応えを口にした。22日に開幕したPNCではカナダが米国を3