男子成年で2位となった内藤智文の1回目の飛躍＝アリオンテック蔵王シャンツェ23日行われたノルディックスキーのサマージャンプ山形蔵王大会で、4月から会場の地元、山形市役所に勤務する内藤智文が、好飛躍をそろえて2位と健闘した。小林陵には及ばなかったが「あれには勝てない。そういう意味では僕が可能な最高順位だったので」と満足そうだった。市役所の職員として、試合の前々日までは会場の設営など、大会の準備にも追わ