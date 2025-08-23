◆ロッテ0―2西武（23日、ZOZOマリンスタジアム）西武の先発でエースの今井達也がロッテ打線をわずか4安打に封じる快投で6月17日のDeNA（横浜スタジアム）以来、今季2度目の完封勝利で今季8勝目を挙げた。12奪三振もマークして、通算149奪三振はソフトバンクのモイネロ、日本ハムの伊藤大海をかわしてリーグ単独トップに立った。4番タイラー・ネビンの中前適時打で先制点をもらった直後の初回は2死一、二塁のピンチを招くも