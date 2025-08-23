８月23日、J１第27節で山口智監督が率いる17位の湘南ベルマーレが、アウェーで10位のファジアーノ岡山と激突した。直近のリーグ戦で10試合勝ちがない湘南は序盤から劣勢の展開が続くも、粘り強く凌いでスコアレスで前半を終える。後半も押し込まれるなか、65分に佐藤龍之介にゴールを許して先制点を献上。最後まで同点に追いつけず、０−１で敗れた。 痛恨の黒星を喫した湘南はこれで11戦未勝利。さらに降格圏の18位