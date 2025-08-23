歌手・羽山みずきが２３日、故郷の山形県鶴岡市の鶴岡市文化会館で「羽山みずきデビュー１０周年記念コンサート〜夢は今もめぐりて〜」を行った。羽山にとって鶴岡市での単独コンサートは初めてとなり約１０００名の観客からは大きな歓声や拍手が起こった。今回のコンサートでは最新曲「みちのく純恋歌」などの持ち曲やカバー曲を含め２４曲を熱唱。カバー曲は同じ事務所の大先輩である森田健作に直接歌唱許可をもらった「さら