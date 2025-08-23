Ｊ１岡山の日本代表ＭＦ佐藤龍之介（１８）が２３日、ホーム湘南戦で今季５点目を挙げた。後半２０分、ペナルティーエリア内中央でＭＦ江坂任からのパスを受け、左足でゴールを決めた。得点は６月１日のアウェー湘南戦以来となり、６月の活動でＡ代表に初選出されてから初めてのゴールとなった。Ａ代表に選出されてから１８歳を取り巻く環境は変わり、マークも厳しくなったが、しっかり適応した一つの証明となった。これが決勝