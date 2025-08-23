FC町田ゼルビアは８月23日、J１第27節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦。０−０でドロー決着となった。20日に行われた第30節のガンバ大阪戦で３−１と勝利し、連勝を「８」に伸ばした暫定首位の町田。波に乗るなか、中２日で横浜FMの本拠地に乗り込んだ。立ち上がりから積極的に攻撃に出ると、３分にさっそくチャンス。右CKにヘディングで合わせたミッチェル・デュークのシュートはGKの正面に。徐々に押し込まれ、背後に抜