パ５位・西武は２３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に２―０と連勝し、４カードぶりの勝ち越し。借金を７に減らした。西武は初回、４番・ネビンが相手先発・サモンズから中前適時打を放って先制点を挙げた。ネビンは「打ったのはフォーク。センター方向を意識して、しっかりとコンタクトすることができました」とコメントし先発・今井達也投手（２７）を援護した。８回にも渡部聖の犠飛で２点目をもらった今井は初回二死一、