»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡â£Í£Å¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È£¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¡â£Í£Å£Ô£È£Å£Í£Ï£Ö£É£Å¡½ÌóÂ«¤Î²Î¡½¡×¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï£²·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿£¶¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¡¢£²£°£±£¹Ç¯£±£±·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¯¡¼¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸