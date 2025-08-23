8月23日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルがホテルの裏側に潜入し、この日最後の“はがし”と“清掃”作業に絶叫した。【画像】ローションマット掃除で“谷間あらわな姿”になるグラドル（複数カット）“はがし”とは、客が部屋を出てから、清掃をしやすくするために、ゴミや使い終わったシーツなどをある程度撤去する清掃前の作業のこと。深夜1時半、グラビアアイドルの水咲優美は、従業員からこの日最後のはがしと浴槽