NEK!が、5thデジタルシングル「rip-off」のMVを公開した。◆NEK! 動画8月6日に配信リリースされた本楽曲は、スラングロックバンドであるNEK!の真骨頂を示してきた「MAZE」「zero-sum」に続く、ハードロックなナンバーだという。MVは、楽曲のテーマである“ルッキズム”が蔓延したSNSの世界への嫌気と抗い、そして耳に残る歪んだギターサウンドを具象化したような効果が印象的な映像に仕上がっているとのこと。NEK!のストイックな演