¡ÚJ1Âè27Àá¡Û(¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)GÂçºå 3-2(Á°È¾1-1)²£ÉÍFC<ÆÀÅÀ¼Ô>[G]¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È(45Ê¬+4)¡¢±§º´Èþµ®»Ë2(56Ê¬¡¢81Ê¬)[²£]¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó(41Ê¬)¡¢¼¼°æ×ÂÍ¤(90Ê¬+2)<·Ù¹ð>[G]¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È(43Ê¬)[²£]¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹(54Ê¬)´Ñ½°:27,994¿Í¼ç¿³:À¶¿åÍ¦¿Í¨¦±§º´Èþµ®»Ë¤¬2È¯!! GÂçºå¡¢²£ÉÍFC¤ËÀèÀ©µö¤¹¤â¡ÄµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç4»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±!!