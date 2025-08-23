[8.23 J1第27節 G大阪 3-2 横浜FC パナスタ]J1リーグは23日、第27節を各地で開催し、パナソニックスタジアム吹田では横浜FCと対戦したガンバ大阪が3-2の逆転勝利を収めて4試合ぶりの白星を獲得した。3連敗中のG大阪は20日に開催された第30節町田戦(●1-3)から先発3人を入れ替え、FWウェルトン、FW山下諒也、そして今夏、7年ぶりに復帰したDF初瀬亮らを先発起用。一方、第26節神戸戦(○1-0)で連敗を7で止め、9試合ぶりの白星を