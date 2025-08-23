鉄風東京が、10月8日に3rdミニアルバム『Space / Range』のリリースと、リリースツアー＜鉄風東京 presents. Your Space / My Range Tour 2025-2026＞の開催を発表した。本発表は、本日主催イベント＜鉄風東京presents. FLYING SON FES 2025＞を地元・仙台Rensaでアナウンスされた。さらに、アルバムジャケットや新たに撮り下ろしたアーティスト写真も公開された。本作は、今までの疾走感や何かに期待する感情 それに混ざる嘆きや