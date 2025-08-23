¡ÚJ2Âè27Àá¡Û(Æ£»Þ¥µ)Æ£»Þ 4-1(Á°È¾1-1)°¦É²<ÆÀÅÀ¼Ô>[Æ£]ÃæÀîÉ÷´õ(37Ê¬)¡¢ÀõÁÒÎ÷(58Ê¬)¡¢ÌðÂ¼·ò(65Ê¬)¡¢¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·(88Ê¬)[°¦]¿ù¿¹¹Íµ¯(18Ê¬)<·Ù¹ð>[Æ£]À¤À¥·¼¿Í(22Ê¬)¡¢Âç¿¹×ÂÅÍ(27Ê¬)¡¢¿ùÅÄ¿¿É§(68Ê¬)[°¦]ÄáÌîÎç¼ù(81Ê¬)¡¢Á°ÅÄÌº²ð(81Ê¬)¼ç¿³:ÃæÀî°¦ÅÍ