[8.23 J1第27節 新潟 1-2 鹿島 デンカS]J1リーグは23日、第27節を各地で行い、鹿島アントラーズがアルビレックス新潟に2-1で勝利した。前半は互いに自陣のミスから失点が生まれ、1-1のまま終盤に入ったが、鹿島は後半42分にエースFWレオ・セアラが決勝弾。2試合ぶりの白星を掴み、前々節に続いて再び暫定首位に浮上した。ホームの新潟はDF藤原奏哉が累積警告のため出場停止。MF新井泰貴がボランチで先発に入り、今夏加入のDF植