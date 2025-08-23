¡ÚJ2Âè27Àá¡Û(NACK)ÂçµÜ 1-0(Á°È¾0-0)·§ËÜ<ÆÀÅÀ¼Ô>[Âç]¿ùËÜ·òÍ¦(85Ê¬)<·Ù¹ð>[Âç]Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿(89Ê¬)¡¢¥«¥×¥ê¡¼¥Ë(90Ê¬)¡¢Ä¹ß·Å°(90Ê¬+1)[·§]ÈÓÀ±ÌÀÎÉ(65Ê¬)¼ç¿³:ÌîËÙ·ËÍ¤¨§½ªÈ×½Ð¾ì¡¦¿ùËÜ·òÍ¦¤¬ÅêÆþ5Ê¬¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë! ÂçµÜ¤ÏÌó3¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¥Û¡¼¥àÇòÀ±¤Ç2Ï¢¾¡! ·§ËÜ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç8»î¹çÏ¢Â³Ì¤¾¡Íø¨¦ÂçµÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë3¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¿ùËÜ·òÍ¦¡Ö¤ª¤ì¤é¤Î¾ë¤Ç¾¡¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×