¡ÚJ3Âè24Àá¡Û(¥×¥é¥¹¥¿)È¬¸Í 1-1(Á°È¾0-0)FCÂçºå<ÆÀÅÀ¼Ô>[È¬]ß·¾åÎµÆó(83Ê¬)[F]Àî¾åÎµ(90Ê¬+5)<·Ù¹ð>[F]Àî¾åÎµ(44Ê¬)¡¢Ë§²ìÆüÍÛ(73Ê¬)¼ç¿³:À¶¿å½¤Ê¿