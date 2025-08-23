歌手の浜崎あゆみ（46）が23日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。31日に東京・味の素スタジアムで開催される「a-nation2025」に出演予定の浜崎。「今年のa-nationはもの凄い。演者がひとつのスタジオに入り切らない為、それぞれ別々の場所でリハーサルしている」と書き出し、複数枚の画像をアップした。続けて「本気の人間が集まり全力でエンターテイメントするとこうなるのか、、、と早くも感動して