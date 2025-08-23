◇全日本実業柔道個人選手権大会（2025年8月23日ベイコム総合体育館）全日本実業柔道個人選手権大会が23日、兵庫県尼崎市のベイコム総合体育館で行われた。斉藤立（23＝JESエレベーター）が男子100キロ超級に出場し、昨夏のパリ五輪以来1年ぶりの実戦復帰を果たした。初戦（2回戦）は山田伊織（27＝日本中央競馬会）に優勢勝ち。3回戦は上田轄麻（31＝日本製鉄）に左からの豪快な大外刈りで一本勝ち。準々決勝は高橋翼（23