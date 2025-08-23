田中碧が開幕戦で見せた高パフォーマンス現地時間8月18日に行われたプレミアリーグ開幕節、今季昇格したリーズ・ユナイテッドがエバートンに1-0で勝利。日本代表MF田中碧はファンが選ぶプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された。2022-23シーズン以来、プレミアに帰ってきたリーズだが、ボールを保持して優勢にプレーしていた。バランスのとれた4-3-3システムとパスワークはなかなか洗練されていて、その中でも田中は