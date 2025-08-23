神戸市中央区のマンションで２０日夜、住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、片山さんの遺族は２３日、代理人弁護士を通じ、「逮捕されたと聞き、ひとまず安堵（あんど）しています。懸命な捜査に感謝いたします。今後の捜査を見守りたいと思います」とのコメントを出した。コメントの名義は遺族一同で、「悲しみに暮れ、混乱した状態が続いていますが、せめて安らかに送り出したいとの思いでおります。静かに