23日に行われた2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンド初戦で、バレーボール女子日本代表は女子カメルーン代表にストレート勝利。キャプテンの石川真佑がU-NEXTのインタビューで試合を振り返った。 ついに迎えた世界バレーの初戦、FIVB世界ランキング44位の女子カメルーン代表相手に女子日本代表はストレートで勝利したが、開幕戦の