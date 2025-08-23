23日に行われた2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンドで、バレーボール女子日本代表はFIVB世界ランキング44位の女子カメルーン代表にストレート勝利。アウトサイドヒッターの北窓絢音がU-NEXTのインタビューで試合を振り返った。 遂に開幕した世界バレー。予選ラウンドでプールHに振り分けられた日本は、初戦でカメルーンと