髪をすっきり短くしたいけれど、女性らしさはキープしたい。今回はそんな40・50代にちょうどいい、夏向けショート & ボブのスタイルを、吉祥寺の人気美容師@miiika241さんのInstagram投稿から厳選してご紹介します。 レイヤーでふんわり感をプラスしたミニボブ 最初にご紹介するのは、コンパクトなミニボブです。トップはふんわり感が出るようレイヤーをプラス。ベースのラインはぷつっ