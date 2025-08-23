23Æü¸á¸å¡¢°ËÅì»Ô¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ49ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÅì»ÔÉÙ¸Í¤Ë½»¤à¼«¾Î·ÀÌó¼Ò°÷¤Î½÷¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï23Æü¸á¸å4»þ15Ê¬¤´¤í°ËÅì»ÔÉÙ¸Í¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤ò±¿Å¾Ãæ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ­¤ò¤Ï¤Í¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ï¤Í¤é¤ì