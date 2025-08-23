セルティックはこの夏、新たなCFの獲得が必要と騒がれてきた。山田新は加わったが、アダム・イダの不振が指摘されるなか、実績のあるストライカーを求める声が少なくないのだ。だが、そのCFは新顔ではなく、よく知られた選手となるのかもしれない。地元の報道によると、セルティックはロイヤル・アントワープのミシェル＝アンジェ・バリクウィシャを獲得しようとしている。ウインガーを加えることで、前田をCFに戻す狙いという