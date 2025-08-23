男子SP演技する三浦佳生＝DyDoアリーナフィギュアスケートの東京夏季大会第1日は23日、東京都西東京市のDyDoアリーナで行われ、男子ショートプログラム（SP）で三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が74.02点でトップに立った。4回転ジャンプはサルコーの着氷が乱れ、連続を予定したトーループは単発の2回転になった。女子SPは住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が70.59点で1位となり、奥野友莉菜（明大）が63.99点で2