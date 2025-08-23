石破首相は２３日、就任後初めて来日した韓国の李在明（イジェミョン）大統領と首相官邸で会談した。両政府は会談後、首脳会談の成果をまとめた合意文書「共同プレス発表」を発出した。戦前の請求権問題を解決した１９６５年の日韓請求権・経済協力協定を念頭に、日韓関係の「基盤」の重要性を確認し、関係を「未来志向で安定的に発展させていく」方針を明記した。両国関係に関する包括的な文書の作成は２００８年以来、１７年