フォトセッションで笑顔を見せる≠ME谷崎早耶 指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）が、23日に都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ME THE MOVIE -約束の歌-」の公開記念舞台挨拶に登場した。【写真】映画「≠ME THE MOVIE -約束の歌-」公開記念舞台挨拶でノイミーの魅力を語る谷崎早耶尾木波菜、落合希来里、蟹沢萌子、河口夏音、川中子奈月心、櫻井もも、菅波美玲、鈴木