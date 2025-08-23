今回投稿してくれたのは、高校生の子どもがいる36歳のママです。同じ年の旦那さんについてのお悩みです。『正直、旦那には土日に家にいてもらいたくない』週末にリビングのソファーに寝転んでスマホやテレビを見たり、冷蔵庫を何度も開けて「腹減った」と連呼したりする旦那さんに、うんざりしているという投稿者さん。自分には土日も休みがないのに、旦那さんは完全に“家でくつろぐ人”になってしまっているのが不満のようです。