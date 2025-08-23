◇ノルディックスキーサマージャンプ蔵王大会（２２日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳヒルサイズ＝１０２メートル、Ｋ点９０メートル）２２年北京五輪個人ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、２回合計２８８・０点で優勝し４連覇を達成した。今夏、国内２戦２勝と絶好調をアピールした。１回目に１００メートルで首位に立つと、もう独り舞台だった。２回目は１回目にはつけていなかったダイヤモ