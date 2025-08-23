「バレーボール女子・世界選手権、日本３−０カメルーン」（２３日、バンコク）１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は、同４４位のカメルーンを３−０で下した。２０１２年ロンドン五輪銅メダルの大友愛さんを母に持つ１９歳の秋本美空（姫路）が、両軍最多の１８得点と活躍。母が銅メダルを獲得した２０１０年大会以来１５年ぶりのメダル獲得へ、白星発進を決めた。秋本はオポジットでスタメン出場した。開始直後はチ