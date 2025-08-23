私はヒトミ、50歳のパート主婦です。息子はひとり暮らしの社会人、娘もこの春大学を卒業して家を出ていったため、夫婦だけの静かな生活になりました。子どもたちの成長は喜ぶべきことかもしれませんが、私はなんだか心が空っぽ。パートもとくに好きな仕事というわけでもなく、ただ日々が過ぎていきます。カフェで会った同級生のチトセには「やりたいこと」を見つけてみたらと勧められましたが、何も思い浮かびません。すると、その