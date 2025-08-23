２・５次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬が２３日、日本武道館で６年ぶりのワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランドＬＩＶＥｉｎ日本武道館」を行い、２日間３公演を全て満員で完走した。１３日に発売したアルバム「言ノ葉ワンダーランド」を引っ提げ、ワンダーランドをテーマに物語が展開するミュージカル調のライブ。真っ赤なペンライトの光に包まれ、登場から「言ノ花束」で盛り上げた。中盤ではすとぷりのるぅと