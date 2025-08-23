テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が２０日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・高比良くるま、三谷紬アナウンサーが出演した。「芸人同士のケンカ」が話題になると、三谷アナは「見たくない」と主張。「お笑いやってよって思う」と話した。永野は「言ってることは分かる。美学としてはそうだと思うし」と納得しつつ「（芸人同士のケンカで）一番良くないのが揉めもしないっていうか。自分の見え方しか