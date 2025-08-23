「広島２−５中日」（２３日、マツダスタジアム）広島が中日に痛恨の２連敗。５位に転落し、借金は今季ワーストタイの１１に膨らんだ。打線は今季３戦３敗の高橋宏に対し、３点を追う三回に反撃。１死二塁から中村奨が右前適時打を放つとファビアンが二塁打で続き、小園の左犠飛で１点差に詰め寄った。四回以降も攻め続けたが、ギアチェンジする右腕の前にあと一本が出なかった。先発の森下は今季５戦５敗と苦手にしている