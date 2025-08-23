北欧デザインを代表するマリメッコから、待望のデニムコレクション「Maridenim」の新作が登場します。2025年8月22日(金)より全国のマリメッコストアやオンラインストアで販売開始。今回のプレフォールコレクションには、ブランドを象徴するUnikkoプリントをあしらったドレスやスカート、シンプルで使いやすいデニムパンツなど、計10型がラインナップ。日常にも特別なシーンにも映えるアイテムが揃い、秋のおしゃ