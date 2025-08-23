Image: 3COINS ¥È¥¤¥ì¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÄ¶º¤¤ë¤«¤é¡£ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¿å¤ä¿©ÎÁ¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤­¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Æ»Íý¡£ÃÇ¿å»þ¤äÈòÆñ»þ¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë3COINS¤«¤é¡¢´Ê°×Åª¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥È¥¤¥ì¤¬2¼ïÎà¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·ê³«¤­¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò1,650±ß¤Î¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥È¥¤¥ì¥»¥Ã¥È¡¿SOBANI¡×¤Ï¡¢X»ú·¿¤Ë³«¤¯¥Ñ¥¤