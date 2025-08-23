◇明治安田J1リーグ第27節G大阪3―2横浜FC（2025年8月23日パナスタ）G大阪が横浜FCに2―1で逆転勝利を収め、連敗を「3」でストップした。6年半ぶりの古巣復帰を果たしたDF初瀬亮がスタメン出場。約3カ月ぶりの実戦だったが「ピッチに立てば関係ない」と口にしていたように精度の高いパスやロングスローでリズムを作り出した。「監督がどうだ、周りがどうだじゃない。ピッチに立つ選手たちが一瞬一瞬を大事にしてやる。変