渋谷WWWの15周年を記念したアニバーサリー企画の第一弾として、SuchmosとLEXによる特別なツーマンライブが9月25日（木）、WWW Xで開催されることが決定した。湘南と横浜を拠点に活動し、その音楽性とスタイルでシーンに革新をもたらしてきた二組。今年6月に再始動したSuchmosは、ブラックミュージックを基盤にロックのダイナミズムを融合させたサウンドで独自の存在感を確立。自然体なアティテュードと独自の美学でカルチャーを牽