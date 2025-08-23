◇女子ゴルフツアー CATレディース第2日（2025年8月23日神奈川・大箱根カントリークラブ6652ヤード、パー72）8位で出たダイヤモンド世代の佐藤心結（22＝ニトリ）が、70と伸ばして通算6アンダーで首位に3打差の6位と逆転V圏内につけた。「トータルして考えたら、60台で回りたかったのはありますが、しっかり伸ばして上位に残れたのはよかったと思います」会場のある箱根町に隣接する小田原市出身とあって今週は「地元