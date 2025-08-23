◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節Ｇ大阪３―２横浜ＦＣ（２３日・パナスタ）Ｇ大阪はホームで横浜ＦＣと対戦し、同点で迎えた後半に元日本代表ＦＷ宇佐美貴史が２得点を挙げ、４試合ぶりに白星をつかみ、４連敗を阻止した。前半５分、ＦＷ宇佐美と、７シーズンぶりの古巣復帰でスタメン入りしたＤＦ初瀬が左サイドで息のあったコンビネーションを見せ、ゴールに迫るも得点にはつながらず。ボールを保持しながらも、シュート