タレントの指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」が２３日、都内で映画「≠ＭＥＴＨＥＭＯＶＩＥ‐約束の歌‐」公開記念舞台あいさつに出席した。２月にさいたまスーパーアリーナで開催した６周年コンサートの模様や舞台裏を収録したドキュメンタリー作品。リーダーの蟹沢萌子は「みなさんが映画館に足を運んでくださったり、舞台あいさつのライブビューイングにも足を運んでくださり、本当に愛に包まれている