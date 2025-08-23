２．５次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬が２３日、東京・北の丸公園の日本武道館でワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランドＬＩＶＥ」を行った。６年ぶりのワンマン公演は、１３日に発売した自身３作目のフルアルバム「言ノ葉ワンダーランド」収録曲を元に、２７年間の歩みをミュージカル調で表現。アンコールを含め２３曲の歌に加え、苦手意識を持っていたダンス、初めてのギター演奏にも挑戦した。会場はメンバーカ