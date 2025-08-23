◆パ・リーグロッテ０―２西武（２３日・ＺＯＺＯ）西武が投手戦を制し２連勝。先発・今井達也投手が９回完封１２奪三振で今季８勝目を手にした。今井は最速１５８キロをマークした直球を軸に９回４安打無失点と安定した内容。初回は２安打を浴びるもわずか７球で無得点に抑える。初めて三塁に走者を置いた５回にはギアを上げ、２死三塁の藤原への５球目にこの日最速１５８キロをマーク。最後までロッテ打線に的を絞らせなか