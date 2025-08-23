◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日▽決勝沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）決勝でもその姿は変わらなかった。「兵庫県から沖縄まで来て最後優勝できて良かった」。芦屋市出身の田中彪斗は三塁コーチャーボックスから大きな声を出し、大きく３度腕を回した。「送球も見ながら、迷うことは１回もなかった。自分なりの役割を果たせた」と３人の走者を生還させ、同校初の夏制覇に貢献した。父で阪神・内野守備走