秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」が２３日、東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子でグループ初となる全国ツアー（全国４都市１０公演）の最終公演を迎えた。会場には昼夜２公演でグループ最大規模となる４０００人が集結し、松岡卓弥は「こんなに素晴らしい景色を見られる人生だったとは思ってなかった」としみじみ。柳田優樹は「まさかこの規模でライブができるようになるとは思わなかった。（結成から）こ