¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¥¿¥¤¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤Ï¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡ÊÆ±44°Ì¡Ë¤Ë3¡¼0¡Ê25¡¼21¡¢25¡¼17¡¢25¡¼19¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ò´°¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£2010Ç¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¸å¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê25¡Ë¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¼¡Àï¡¢25Æü¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£¢¨À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó