1960年代に音楽界を席巻した、グループサウンズの人気グループ「ザ・ワイルドワンズ」が、23日放送のBSフジ「HITSONGMAKERS」（後7・00）に出演し、メンバーも知らない大ヒット曲「想い出の渚」の秘話が明かされた。リーダーの加瀬邦彦さんがメンバー一人一人に声を掛けて結成。他の4人は初対面同士。鳥塚しげき（78）が「基本的には赤の他人が集まった」と話すと、植田芳暁（77）は「すべて加瀬さんさんから。加瀬さんあ